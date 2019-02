IRW-PRESS: NexOptic Technology Corp.: Neu gestalteter Feldstecher von NexOptic, DoubleTake, mit Best in Show Award von GearJunkie ausgezeichnet

Vancouver (Kanada), den 6. Februar 2019 - NexOptic Technology Corp. (TSX Venture: NXO, OTCQX: NXOPF, Frankfurt: E3O1) (NexOptic oder das Unternehmen) gibt bekannt, dass GearJunkie DoubleTake von NexOptic bei der Outdoor Retailer Snow Show, der größten Outdoor-Messe Nordamerikas in Denver (Colorado), mit dem Best in Show Winter Gear Award 2019 ausgezeichnet hat.

Angesichts der bereits zweiten großen Auszeichnung in diesem Jahr weist DoubleTake immer mehr das Potenzial auf, die globale Feldstecherbranche zu revolutionieren, wenn es zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr auf den Markt kommen wird. Im Januar nominierte Digital Trends DoubleTake als Top Tech of CES 2019 im Bereich Fotografie.

Wir sind ungemein stolz darauf, von GearJunkie auf diese Weise ausgezeichnet zu werden, sagte Kerri McTaggart, Product Marketing Manager von NexOptic. Sie haben bereits einige der bekanntesten Marken und Produkte der Outdoor-Branche mit ihrem Best in Show Award ausgezeichnet, weshalb uns das sehr viel bedeutet.

GearJunkie (www.gearjunkie.com) ist eine Outdoor-Lifestyle-Nachrichtenplattform, deren Hauptaugenmerk auf die Weiterentwicklung und Innovation von Outdoor-Ausrüstung gerichtet ist. Millionen von monatlichen Lesern auf der ganzen Welt abonnieren und vertrauen der Plattform, um Produktbewertungen zu lesen, die die Verbraucher bei ihrem nächsten Kauf von Equipment inspirieren und informieren.

Was DoubleTake von anderen Feldstecherprodukten unterscheidet, ist die Blade Optics-Technologie von NexOptic. Die patentierte und zum Patent angemeldete Reihe optischer Technologien von NexOptic vereint die Leistung eines Teleskops in einem robusten tragbaren Gerät. Durch die Verwendung von zwei Objektiven, einem Weitwinkel- und einem Engwinkelobjektiv, macht DoubleTake das Auffinden, Fokussieren und Zoomen von Objekten viel schneller, einfacher und angenehmer als bei herkömmlichen Produkten.

Das Fünf-Zoll-LCD-Touchscreen-Display von DoubleTake macht das bisherige Einzelerlebnis zu einem interaktiven und unvergesslichen Gruppenerlebnis. DoubleTake unterstützt digitale 4K-Videos, 12-MP-Fotos und Audio über einen SD-Karten-Steckplatz. Die Benutzer können ihre Medien und/oder ihren Bildschirm auch drahtlos mit Smartphones teilen.

NexOptic plant Verlängerung von Optionsscheinen

NexOptic plant, das Verfalldatum von ausstehenden Aktien-Optionsscheinen, die im Rahmen einer am 23. August 2017 abgeschlossenen Privatplatzierung ausgegeben wurden, zu verlängern. Jeder Optionsschein berechtigt seinen Besitzer, innerhalb von 18 Monaten nach dem Emissionsdatum (bis 23. Februar 2019) eine Stammaktie des Unternehmens zu einem Preis von 1,50 CAD pro Aktie zu erwerben. Vorbehaltlich einer Genehmigung der TSX Venture Exchange wird das Verfalldatum dieser Optionsscheine bis 23. Februar 2020 verlängert werden. Alle anderen Bedingungen der Optionsscheine bleiben unverändert.

Über NexOptic Technology Corp.

NexOptic ist ein innovatives optisches Entwicklungsunternehmen, das bestrebt ist, die Art und Weise, wie wir die Welt um uns herum wahrnehmen, zu verändern. NexOptic, dessen Hauptaugenmerk zurzeit auf die technische Entwicklung seines ersten Produktes für den wachsenden Outdoor-Freizeitmarkt sowie eines Demonstrationsprototyps für den Mobilgerätemarkt gerichtet ist, verfolgt eine mehrgleisige optische Innovationsstrategie.

Durch die Anwendung von Blade Optics, der unternehmenseigenen Entwicklungsreihe an optischen Technologien, kann NexOptic die Öffnungsweiten innerhalb bestimmter Tiefenbeschränkungen unterschiedlicher Darstellungsanwendungen vergrößern. Die Vergrößerung der Öffnungsweiten ermöglicht eine bessere Beugungsgrenze in einem Linsensystem und weist das Potenzial für eine deutlich höhere Auflösung auf. Im Jahr 2018 wurde die Reihe an Innovationen von NexOptic um bahnbrechende künstliche Intelligenz (KI) für seine Optik erweitert.

Blade Optics bezieht sich auf die Linsendesigns, die Algorithmen und die Mechanik von NexOptic, die entweder patentiert sind oder zum Patent angemeldet wurden, und beinhaltet das gesamte geistige Eigentum und Know-how des Unternehmens.

NexOptic notiert unter dem Kürzel NXO an der OTCQX, unter dem Kürzel NXOPF an der TSX Venture sowie unter dem Kürzel E3O1 an der Frankfurter Börse. Weitere Informationen erhalten Sie unter www.nexoptic.com.

Zukunftsgerichtete Aussagen

Diese Pressemitteilung enthält zukunftsgerichtete Informationen und zukunftsgerichtete Aussagen gemäß den anwendbaren Wertpapiergesetzen, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf Aussagen hinsichtlich der Erwartungen bezüglich der Entwicklung seines Sportoptik-Geräts und seiner Technologie sowie seiner erwarteten Ergebnisse, Spezifikationen, Kapazitäten und Anwendungen. Der Leser wird darauf hingewiesen, dass zukunftsgerichtete Aussagen keine Garantie für zukünftige Leistungen darstellen und sowohl bekannten als auch unbekannten Risiken, Unsicherheiten, Annahmen bzw. anderweitigen Faktoren unterliegen, die schwer vorauszusehen sind und dazu führen könnten, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Ereignisse erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichtete Aussagen prognostiziert werden.

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Pressemeldung.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au oder auf der Firmenwebsite!

