WASHINGTON (Dow Jones)--Die Produktivität in der US-Industrie ist im vierten Quartal 2018 gestiegen. Das breitere Maß der Produktivität außerhalb der Landwirtschaft wurde vom Arbeitsministerium indes nicht berichtet, da die Auswirkungen der teilweisen Schließung der Bundesbehörden noch andauern. Die Produktivität in der US-Industrie wuchs in den letzten drei Monaten des Jahres annualisiert um 1,3 Prozent. Im dritten Quartal hatte der Zuwachs 1,1 Prozent betragen.

Um die gesamte Produktivität zu berichten, benötigt das Arbeitsministerium den Bericht zum Bruttoinlandsprodukt (BIP) für das vierte Quartal. Der BIP-Bericht sollte ursprünglich am 30. Januar veröffentlicht werden, doch wegen des Shutdowns hat sich die Bekanntgabe verzögert; bislang gibt es noch kein neues Datum für die Publikation.

Aus dem gleichen Grund wurde auch kein Bericht zu den Lohnstückkosten erstellt. Von Dow Jones Newswires befragte Ökonomen prognostizierten, dass die Gesamtproduktivität im vierten Quartal mit einer Rate von 1,6 Prozent gewachsen ist und die Lohnstückkosten um 1,7 gestiegen ist.

February 06, 2019 08:46 ET (13:46 GMT)

