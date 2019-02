Am 29. März will das Land aus der EU austreten, doch noch ist keine Einigung in Sicht. Trotzdem ist eine Frist-Verlängerung für Vize-Regierungschef Lidington keine Option.

Die britische Regierung lehnt weiterhin eine Verlängerung der Brexit-Frist ab. Das sagte Vize-Regierungschef David Lidington am Mittwoch im Parlament in London vor der Brüssel-Reise der Premierministerin Theresa May.

Das Land will bereits am 29. März aus der EU austreten, doch noch ist eine Ratifizierung des Brexit-Abkommens nicht in Sicht. Den Brexit zu verschieben, würde einfach die Notwendigkeit für das Unterhaus hinauszögern, "eine ...

Den vollständigen Artikel lesen ...