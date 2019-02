Das Analysehaus Independent Research hat das Kursziel für Software AG nach Zahlen für das vierte Quartal von 34,50 auf 37,00 Euro angehoben, die Einstufung aber auf "Halten" belassen. Analyst Markus Friebel begründete die Zielerhöhung in einer am Mittwoch vorliegenden Studie mit leicht gestiegenen mittelfristigen Prognosen. Inwieweit die Neuausrichtung des Software-Unternehmens wirkt, werde sich wohl erst so richtig nach 2019 zeigen. Bis dahin dürfte die Geschäftsentwicklung überdurchschnittlich schwankend und überwiegend wachstumsarm verlaufen./mis/la Veröffentlichung der Original-Studie: 06.02.2019 / 12:35 / MEZ Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.02.2019 / 13:40 / MEZ Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

ISIN: DE000A2GS401