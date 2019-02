Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



München (pta026/06.02.2019/16:00) - Die Medinavi AG, eine Ehealth-Beteiligungsgesellschaft, gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Frau Anna Wohlthat mit sofortiger Wirkung zum neuen Alleinvorstand der Gesellschaft bestellt hat. Herr Sascha Sterlemann scheidet plangemäß aus dem Vorstand aus und wird sich verstärkt den Aufgaben als Geschäftsführer der 98,5%-Beteiligung MediKompass GmbH widmen. "Wir danken Herrn Sterlemann für seine Tätigkeit in der Medinavi AG", sagt Sascha Magsamen, Aufsichtsvorsitzender der Gesellschaft. Der Aufsichtsrat hat ferner beschlossen, eine kleine Kapitalmaßnahme von bis zu 10% des Grundkapitals durchzuführen, um das Grundkapital der Gesellschaft von derzeit 258.886 Euro zu glätten.



Der Vorstand



Aussender: MediNavi AG Adresse: Hirschbergstraße 8, 80634 München Land: Deutschland Ansprechpartner: Anna Wohlthat Tel.: +49 89 1433017-0 E-Mail: anna@wohlthat.ag Website: www.medinavi.de



ISIN(s): DE000A2NBYB3 (Aktie) Börsen: High Risk Market in Hamburg



