Eine Grundrente käme Steuerzahler unter dem Strich viel teurer als von Hubertus Heil veranschlagt. Die gesamtwirtschaftliche Rechnung unseres Gastautoren offenbart, wie unverantwortlich diese Idee ist.

Bundesarbeitsminister Hubertus Heil hat in einem Positionspapier vorgeschlagen, Zuschläge von bis zu 447 Euro pro Monat für Arbeitnehmer mit mindestens 35 Erwerbs- oder Pflichtjahre zu gewähren. Die Beitragsjahre müssen in Beschäftigung, Kindererziehung oder Pflegetätigkeit erbracht worden sein, wobei auf eine Bedürftigkeitsprüfung verzichtet werden soll. Davon profitieren sollen drei bis vier Millionen Menschen, wobei der Minister in einem Interview den Finanzbedarf für eine monatliche Grundrente von 900 Euro mit Kosten von sechs Milliarden Euro für den Steuerzahler bezifferte.

Dieser Ansatz ist ökonomisch weithin verfehlt und kostet den Staat längerfristig - bei Beachtung langfristiger Wachstumseffekte - noch etwa sieben Milliarden Euro zusätzlich und die Bürger sogar noch mehr. Das ergibt sich aus dem gesamtwirtschaftlichen Einkommensdämpfungseffekt von Heils Projekt. Der Minister übersieht, dass eine steuerfinanzierte Grundrente aus einer ökonomischen Wachstumsperspektive folgendes Doppelproblem ergibt:

1. Sparquote, Wirtschaftsleistung und Anreize sinken

Es sinkt der Anreiz für einen Teil der Arbeitnehmer, sich selbst um einen ökonomischen Aufstieg zu bemühen, der mit höheren Einkommen und Beiträgen an die Sozialkasse einhergeht. Arbeitnehmer, die etwa 30 bis 34 Jahre Rentenbeiträge eingezahlt haben, dürften im Fall von Geringeinkommensbeziehern schlechter dastehen, als die von ...

