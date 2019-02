Kaum einer hat die Mächtigen so studiert wie Elitenforscher Michael Hartmann. Er erklärt, warum sich Spitzenmanager vermehrt zum Thema Ungleichheit äußern, wie ehrlich sie es meinen - und seine Lösung für das Problem.

Herr Hartmann, der Permira-Chef Kurt Björklund hat gerade ein denkwürdiges Interview gegeben. Mit dem "Handelsblatt" sprach er über Ungleichheit in der Gesellschaft. Und über die Rolle der Private Equity-Branche, für die er seit 23 Jahren arbeitet. Hat die Elite ein schlechtes Gewissen?Nein. Es gibt vielleicht eine kleine Minderheit, auf die das zutrifft. Herrn Björklund zähle ich aber nicht dazu.

Warum?Das Interview mit Björklund wurde in Davos geführt. Die Mächtigen kommen gerne dorthin, um sich selbst auf die Brust zu klopfen und zu sagen: "Wir haben verstanden, die Ungleichheit ist schlimm." Es werden pflichtschuldig ein, zwei kritische Stimmen eingeladen und Manager lassen sich zu öffentlichen Äußerungen in diese Richtung hinreißen. Aber mit dem Ende von Davos ist auch das wieder vorbei. Zudem ziehen die CEOs keine Konsequenzen.

Also eine reine PR-Strategie?Nicht nur. Wenn Ungleichheit in der Gesellschaft dazu führt, dass gewohnte demokratische Strukturen zerfallen, steigt auch die Unsicherheit für die Unternehmen. Wenn sie sich äußern, geht es ihnen darum, ihre Geschäftsmodelle zu schützen und nicht etwa um ernsthafte Maßnahmen zur Bekämpfung von Ungleichheit. Deshalb wird über solche Maßnahmen in diesen Kreisen nicht wirklich diskutiert und letztlich sind selbst Politiker wie Donald Trump oder Jair Bolsonaro für sie akzeptabel, wenn sie nur die Steuern für Unternehmen und die Reichen senken.

War das schon immer so?Es gab eine kurze Zeit, nach der Finanzkrise, da hatte ich zwei Jahre das Gefühl, es ändert sich wirklich etwas. Da hat ein größerer Teil der Mächtigen wirklich angefangen, sich zu fragen, ob das so weitergehen kann. Weniger bei den Bankern, aber zumindest bei den Managern aus der Industrie. Sie wollten wirklich dafür sorgen, dass eine Finanzkrise wie diese nicht noch einmal passieren kann.Und diese Zeit ist vorbei?Am Ende wurde das System durch den Staat gerettet. Die Aktienkurse sind gestiegen und heute herrscht wieder 'business as usual'. Und es gibt jetzt wieder Forderungen nach weniger staatlicher Regulierung. Für mich kein Zeichen ...

