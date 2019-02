Die Deutsche Bank legte am Mittwoch erneut zu. Der Wert konnte allerdings nur ein kleines Plus für sich verbuchen. Mehrheitlich sind Analysten der Meinung, die Aktie könne in den kommenden Tagen noch keine entscheidenden Gewinne für sich verbuchen. Denn: Es gibt nach den Zahlen derzeit keine besonderen neuen Erkenntnisse. Lediglich eine vergleichsweise skeptische Einschätzung von Analysten steht zur Verfügung, die das Bankhaus noch lange nicht über den Berg sieht. Dementsprechend sind die meisten ... (Frank Holbaum)

