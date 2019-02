ROUNDUP: Sondereffekte belasten Auftragseingang - Konjunkturdelle dauert länger

WIESBADEN - Der Auftragseingang in der deutsche Industrie hat im Dezember überraschend einen weiteren Dämpfer erhalten. Im Monatsvergleich sei er um 1,6 Prozent gesunken, teilte das Statistischen Bundesamt am Mittwoch in Wiesbaden mit. Analysten wurden von der Entwicklung überrascht. Sie hatten im Schnitt mit einen leichtem Anstieg des Auftragseingangs um 0,3 Prozent gerechnet. Im Jahresvergleich fiel der Auftragseingang im Dezember laut Bundesamt um 7,0 Prozent. Allerdings wurden die Dezember-Daten durch ungewöhnlich wenige Großaufträge stark beeinflusst.

ROUNDUP: Nahles will Hartz IV 'überwinden' - Scharfe Kritik von Union

BERLIN - SPD-Chefin Andrea Nahles will die von Kanzler Gerhard Schröder eingeführte Hartz-IV-Reform überwinden und Arbeitslosen mehr Geld zahlen. "Wir wollen Hartz IV hinter uns lassen und ein neues Bürgergeld schaffen", sagte Nahles am Mittwoch bei einem Besuch in Eisenach. Sie will, dass älteren Arbeitslosen bis zu 33 Monate das Arbeitslosengeld I gezahlt werden soll, sie will mehr Qualifizierungsangebote und weniger Strafen. Bürger, die lange gearbeitet haben, würden heute nach einem Jahr so behandelt wie Menschen, die nicht gearbeitet haben, kritisiert Nahles. Aus der Union kam klare Ablehnung: Damit würden die Erfolge in der Arbeitsmarktpolitik aufs Spiel gesetzt.

ROUNDUP/Venezuela: Maduro weist Hilfe als 'politische Show' zurück

CARACAS - Im Machtkampf zwischen der Regierung und der Opposition in Venezuela hat Staatschef Nicolás Maduro die geplanten Hilfslieferungen für die notleidende Bevölkerung als "politische Show" kritisiert. Die humanitäre Hilfe sei lediglich ein Vorwand für eine US-Militärintervention in Venezuela, sagte der umstrittene Präsident in einem Interview des Fernsehsenders Russia Today. Am Mittwoch startete die Regierung eine Unterschriftensammlung gegen die "interventionistischen Aktionen" der USA. "Mindestens zehn Millionen Venezolaner sollen unterschreiben", sagte Maduro.

US-Handelsdefizit geht deutlich zurück

WASHINGTON - Das Defizit der US-Handelsbilanz hat sich im November deutlich verringert. Das Defizit fiel um 6,4 Milliarden auf 49,3 Milliarden US-Dollar, wie das amerikanische Handelsministerium am Mittwoch in Washington mitteilte. Analysten hatten einen wesentlich geringeren Rückgang erwartet. Das Handelsminus des Vormonats wurde leicht auf 55,7 Milliarden Dollar korrigiert. Dies ist das höchste Defizit seit zehn Jahren.

Britische Regierung lehnt Brexit-Verzögerung weiterhin ab

LONDON/BELFAST - Die britische Regierung lehnt weiterhin eine Verlängerung der Brexit-Frist ab. Das sagte Vize-Regierungschef David Lidington am Mittwoch im Parlament in London vor der Brüssel-Reise der Premierministerin Theresa May.

Bundesregierung erwartet von May-Vorschläge zum Brexit

BERLIN - Die Bundesregierung erwartet von der britischen Premierministerin Theresa May Vorschläge zur Lösung des Brexit-Streits. "Es ist noch Zeit, zu einer Einigung zu kommen", sagte Regierungssprecher Steffen Seibert am Mittwoch in Berlin. "Aber natürlich müssen wir, damit es zu dieser Einigung kommt, von Großbritannien erfahren, wie es sich den weiteren Weg vorstellt."

ROUNDUP/Tusk: Ein 'besonderer Platz in der Hölle' für Brexiteers ohne Plan

BRÜSSEL/LONDON - EU-Ratschef Donald Tusk hat radikale Brexit-Befürworter in der britischen Politik scharf kritisiert und Lösungsvorschläge aus London verlangt. "Ich denke manchmal darüber nach, wie der besondere Platz in der Hölle für jene aussieht, die den Brexit vorangetrieben haben, ohne auch nur die Skizze eines Plans zu haben, ihn sicher über die Bühne zu bringen", sagte Tusk am Mittwoch in Brüssel.

ROUNDUP 2: Gute Lage am Arbeitsmarkt: Schwarzarbeit lohnt sich weniger

TÜBINGEN/LINZ - Die gute Lage am Arbeitsmarkt macht Schwarzarbeit für viele Menschen weniger lukrativ. Die niedrige Arbeitslosenquote und gute Verdienstmöglichkeiten sorgten dafür, dass weniger Menschen in Deutschland am Fiskus vorbei Jobs annähmen, so der Schluss einer Analyse des Tübinger Instituts für Angewandte Wirtschaftsforschung (IAW) und der Universität Linz vom Mittwoch, die der Deutschen Presse-Agentur vorliegt.

Australiens Notenbankchef signalisiert Kurswechsel

SYDNEY - Nach der amerikanischen Notenbank Fed deutet auch die Zentralbank Australiens einen Kurswechsel an. Anstatt wie bisher eher von einer Zinsanhebung auszugehen, sprach Notenbankchef Philip Lowe am Mittwoch von der Möglichkeit einer Zinssenkung. Der australische Dollar reagierte mit kräftigen Kursverlusten zu vielen Währungen. Gegenüber dem US-Dollar und dem Euro ging es um jeweils eineinhalb Prozent nach unten.

