In den vergangenen vier Wochen ist es - an deutschen Märkten weitgehend unbemerkt - für die Aktie von General Electric gleich um 28 % nach oben gegangen. Auch am Mittwoch stieg die Aktie deutlich nach oben. Erst vor wenigen Tagen war bekannt geworden, dass GE im vierten Quartal des vergangenen Jahres einen Überschuss in Höhe von etwa 574 Millionen Dollar erwirtschaftete. Unternehmensgewinne waren für GE für viele Quartale ein Fremdwort. Insofern holt die Börse derzeit auf. Kräftig.

Stimmung ... (Frank Holbaum)

Den vollständigen Artikel lesen ...