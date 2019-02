Bonn (ots) - Hochtechnologie made in Germany ist beliebt, besonders bei ausländischen Investoren. Mehr als die Hälfte der Aktien der DAX-Unternehmen sind schon in ausländischer Hand. Daher will Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) den weiteren Ausverkauf deutscher Unternehmen, etwa an China verhindern. Mit seiner "Nationalen Industriestrategie 2030", die er Dienstag in Berlin vorgestellt hat, will der Wirtschaftsminister sicherstellen, dass die deutsche Industrie ihre führende Position nicht verliert. Zur Not mit staatlicher Unterstützung. Das geht aber vielen zu weit. Es ist sogar die Rede von Planwirtschaft.



Ist die "Nationale Industriestrategie 2030" die richtige Antwort? Wie können deutsche Unternehmen besser geschützt werden? Müssen sie überhaupt geschützt werden? Anke Plättner diskutiert u.a. mit:



- Petra Pinzler, Die Zeit - Prof. Xuewu Gu, Politikwissenschaftler Universität Bonn



