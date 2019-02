Berlin (ots) - Heute geben TravelPerk (https://www.travelperk.com), die führende Buchungs- und Managementplattform für Geschäftsreisen, und die NOAH Conference (https://www.noah-conference.com), Europas führende Konferenz für Internetunternehmen und Investoren, ihre Zusammenarbeit bekannt. TravelPerk ist ab sofort offizieller Partner und Reiseanbieter für die jährlich 7.000 Besucher der NOAH Conferences in Berlin, London, Tel Aviv und Zürich.



Nachdem bereits allen Teilnehmern der vergangenen NOAH Conference in London mit TravelPerk ein gelungenes Reiseerlebnis geboten wurde, können sich nun auch die Besucher aller anderen Konferenzen über das Angebot freuen. In diesem Jahr finden insgesamt vier NOAH Conferences statt, für die der Service von TravelPerk verfügbar sein wird. Mit über einem Jahrzehnt an Erfahrung im Aufbauen und der Organisation von erstklassigen Networking-Plattformen für die beeindruckendsten Köpfe der Tech-Branche, weiß NOAH, dass Hotels als gemeinsam genutzte Orte exklusives Networking auf Veranstaltungen ideal ergänzen.



Das funktioniert am besten, wenn sich möglichst viele Personen mit ähnlichem Ziel am gleichen Ort aufhalten. Aus diesem Grund soll es jedem, der an der NOAH Conference teilnimmt, möglich sein, sich in derselben Unterkunft aufzuhalten. Alle Konferenz-Teilnehmer profitieren zudem von den exklusiven Preisnachlässen für Hotels, Flüge und Transfers sowie von einem persönlichen Support rund um die Uhr. Ausgewählte Gäste und Referenten kommen außerdem in den Genuss eines Premium-Supports, der einen Concierge-Service und weitere zusätzliche Leistungen beinhaltet.



"Das gesamte NOAH-Team wickelt bereits alle eigenen Geschäftsreisen über TravelPerk ab - wir sind große Fans. Da Geschäftsreisen einen 1,3 Billionen US-Dollar großen Markt bilden, der bereit ist, herausgefordert zu werden, ist TravelPerk derzeit wahrscheinlich das am schnellsten wachsende SaaS-Unternehmen in Europa. Ich möchte, dass auch unsere Teilnehmer von deren großartigen Service profitieren", so Marco Rodzynek, Gründer von NOAH Advisors und Initiator der NOAH Conference. "Die NOAH Conference zieht die Top-Unternehmer, CEOs und Investoren Europas an. Mit dieser Partnerschaft möchten wir ihnen ein stressfreies und erstklassiges Reiseerlebnis ermöglichen. Bisher ließen die Online-Produktangebote für Geschäftsreisen zu wünschen übrig und die Branche war nicht ausreichend innovativ. TravelPerk hingegen ist bestmöglich positioniert, um in dieser Branche Marktführer von morgen zu werden", kommentiert er weiter.



"Die NOAH ist eine der führenden Veranstaltungen für Unternehmer. Sie hat TravelPerk eine geeignete Plattform geboten, um zu wachsen. Im Jahr 2017 haben wir uns auf der NOAH Conference Berlin vorgestellt, nach zwei Investitionsrunden mit einem Gesamtvolumen von fast 65 Millionen US-Dollar und einem Wachstum von 700 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, wurden wir im Folgejahr bereits auf der Hauptbühne empfangen. Es ist aufregend nun mit der NOAH Conference zusammenzuarbeiten und so das Konferenzerlebnis mit unserer Premium-Lösung für Geschäftsreisen zu verbessern", fügt Avi Meir, CEO von TravelPerk, hinzu.



Über TravelPerk



TravelPerk ist eine Reisebuchungs- und Management-Plattform der nächsten Generation, die wegweisend für Business-Reisen von Morgen ist. TravelPerk bietet den weltweit größten Bestand an Reiseoptionen sowie leistungsstarke Verwaltungsfunktionen und einen 24/7-Kundensupport, so dass Unternehmen jeder Größe den gesamten Prozess mühelos von einem einzigen Ort aus verwalten können. Dank modernster Technologie, Consumer-Level-Design und einem neuartigen Geschäftsmodell, das komplett kostenlos ist, revolutioniert das Unternehmen das Reiseerlebnis für Geschäftsreisende und Reise-Administratoren weltweit. Unterstützt von VCs wie Target Global, Felix Capital, Spark Capital, Sunstone, LocalGlobe und Amplo - Investoren einiger der disruptivsten Tech-Unternehmen wie Slack, Trello, Twitter, Farfetch, Deliveroo und Delivery Hero - ist TravelPerk bereit, Geschäftsreisen mit einer End-to-End-Lösung neu zu erfinden.



Über NOAH Advisors



NOAH Advisors ist eine führende, unabhängige europäische Corporate-Finance-Boutique, die eine maßgeschneiderte Beratung für Digitalunternehmen in der Wachstumsphase anbietet. Das Team konzentriert sich in der Regel auf 'Secondary Transactions' und größere Kapitalbeschaffungen von 100 Millionen bis 5 Milliarden Euro. NOAH Advisors kombiniert eine ausgeprägte Investmentbanking-Kompetenz mit einem beispiellosen globalen Zugang zu Investoren sowie einzigartige Expertise zu digitalen Geschäftsmodellen. Unter den der abgeschlossenen und begleiteten Transaktionen sind unter anderem bekannte Unternehmen wie 10Bis, Facile, FlixBus, Fotolia, KäuferPortal, Parship, Softonic, Trovit und Yad2.



Seit 2009 ist NOAH Advisors auch Veranstalter der NOAH Conference, Europas führendes Business-Event für das digitale Ökosystem in Berlin, London, Tel Aviv und Zürich. Mit einem starken Fokus auf Entscheidungsträger bietet die Konferenz einen physischen Marktplatz für die Teilnehmer, um sich mit anderen Führungspersönlichkeiten zu vernetzen, neue Geschäftsbeziehungen aufzubauen und etwas über die neuesten Geschäftsmodelle zu erfahren. Mehr als 7.000 Teilnehmer nehmen jährlich an den NOAH Conferences teil - das Team konnte in den letzten Jahren über 70 Unicorns auf der Bühne präsentieren, mehr als jede andere Konferenz.



