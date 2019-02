Vorläufiges Konzernergebnis 2018: Gateway Real Estate AG steigert EBITDA (adjusted) deutlich auf über 73 Millionen Euro DGAP-News: Gateway Real Estate AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Immobilien Vorläufiges Konzernergebnis 2018: Gateway Real Estate AG steigert EBITDA (adjusted) deutlich auf über 73 Millionen Euro 06.02.2019 / 17:36 Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Frankfurt, 6. Februar 2019. Die Gateway Real Estate Gruppe, ein führender Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland, erwartet für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 auf Basis vorläufiger Zahlen ein deutlich verbessertes Ergebnis. Das Unternehmen erwirtschaftete in 2018 voraussichtlich ein Ergebnis vor Steuern von rund 42 Millionen Euro. Gegenüber dem Vorjahreswert von 24,7 Millionen Euro entspräche das einem Anstieg um ca. 68 %. Der Anstieg ist durch die Integration der Development Partner AG und den erfolgreichen Abverkauf von Bestandsimmobilien begründet. Das EBITDA (adjusted) (Betriebsergebnis inkl. Ergebnis aus assoziierten Unternehmen) wird für das Geschäftsjahr 2018 voraussichtlich bei rund 73 Millionen Euro liegen. Das Konzernergebnis für das Geschäftsjahr 2018 wird voraussichtlich um rund 17 Millionen Euro auf rund 33 Millionen Euro steigen, was einem Anstieg von rund 100 % gegenüber dem Vorjahreswert von 16,7 Millionen Euro entspräche. "Der deutliche Anstieg aller für uns relevanten Kennzahlen auf vorläufiger Basis bestätigt unsere strategische Weichenstellung und die Attraktivität unseres Geschäftsmodells. Wir gehen davon aus, unser GDV zukünftig durch Akquisitionen aus unserer Pipeline signifikant auszubauen", erläutert Manfred Hillenbrand, CEO der Gateway Real Estate AG. Attraktives Entwicklungsportfolio Aktuell entwickelt der Gateway-Konzern 41 Projekte mit einem Gesamtentwicklungsvolumen (GDV) von über 3,6 Milliarden Euro. Zum Projektportfolio zählen vorrangig Projekte in den Top-Sieben-Standorten in Deutschland - Berlin, München, Frankfurt am Main, Düsseldorf, Köln, Stuttgart und Hamburg - sowie in weiteren großen und sich dynamisch entwickelnden Metropolregionen - Nürnberg, Leipzig und Mannheim. "Mit der Ausrichtung unseres Geschäftsmodells auf die Projektentwicklung haben wir unsere finanzielle Ertragskraft verbessert. Wir sind zuversichtlich, dass sich die steigende erwartete Anzahl an Forward-Sales in 2019 positiv auf den Cashflow auswirken wird", kommentiert Tobias Meibom, CFO der Gateway Real Estate AG. Bei dem voraussichtlichen Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 wurde der Unternehmenserwerb der Development Partner AG als sogenannte "reverse acquisition" abgebildet. Dabei wird - nur für Bilanzierungszwecke - angenommen, dass die Development Partner AG die Gateway Real Estate AG übernommen hat. Daher enthält das voraussichtliche Ergebnis für das abgelaufene Geschäftsjahr 2018 den Ergebnisbeitrag der Development Partner AG für das gesamte Geschäftsjahr 2018 und den Ergebnisbeitrag der Gateway Real Estate AG erst ab dem Zeitpunkt des Unternehmenserwerbs (5. Oktober 2018). Die genannten Vergleichszahlen für das Geschäftsjahr 2017 beziehen sich hingegen auf die Gateway Real Estate AG vor dem Erwerb der Development Partner AG. Über Gateway Real Estate Die GATEWAY REAL ESTATE Gruppe ist einer der führenden börsennotierten Entwickler von Gewerbe- und Wohnimmobilien in Deutschland (WKN: A0JJTG / ISIN: DE000A0JJTG7). Das Unternehmen verfügt über ein breit diversifiziertes Portfolio, einen exzellenten Marktzugang und eine gut gefüllte Projektpipeline. Dadurch erzielt die Gesellschaft ein nachhaltiges und profitables Wachstum. Aktuell entwickelt die Unternehmensgruppe 41 Projekte mit einem Gesamtentwicklungsvolumen (Gross Development Value "GDV") von über 3,6 Milliarden Euro (einschließlich Beteiligungen an assoziierten Unternehmen). Weitere Informationen: http://www.gateway-re.de Kontakt Tobias Meibom Gateway Real Estate AG The Squaire No. 13, Am Flughafen 60549 Frankfurt am Main info@gateway-re.de http://www.gateway-re.de 06.02.2019 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen. 