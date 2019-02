Im vierten Quartal hat die "New York Times" über 260.000 Abo-Kunden hinzugewonnen. Damit steigt die Zahl der Digitalabos auf 3,4 Millionen.

Das wichtige Digitalgeschäft der "New York Times" hat zum Jahresende überraschend kräftig zugelegt. Im vierten Quartal kamen 265.000 Abo-Kunden hinzu, wie die New York Times Company - der Verlag hinter der US-Tageszeitung - am Mittwoch mitteilte. Damit habe man den höchsten Zuwachs seit dem US-Wahlkampf 2016 verbucht, der das Interesse an Politik-Berichterstattung massiv hatte steigen lassen.

