Berlin (ots/PRNewswire) -



Die IDTechEx Show! (https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/), die am 10. und 11. April in Berlin stattfindet, bringt acht maßgebliche bahnbrechende Technologien und ihre Kunden an einem Ort zusammen. Die Branchenanalytiker der IDTechEx haben internationale Redner aus zahlreichen Endnutzer-Organisationen sowie technologische Entwickler eingeladen, um über die neuesten Durchbrüche zu sprechen. Dadurch wird es dort möglich sein, anwendbare Geschäftsinformationen zu erhalten und potenzielle Kunden und Geschäftspartner zu treffen.



(Photo: https://mma.prnewswire.com/media/818146/IDTechEx_Show.jpg )



Mit mehr als 250 Vortragenden (https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/full-agenda) werden Themen abgehandelt wie z. B. der Wandel in den Zukunftsbranchen für Elektrofahrzeuge und Energiespeicherung, Chancen bei Anwendungen im Gesundheitswesen (von Wearables bis zu Biosensoren), Fortschritte in der Verbraucherelektronik (darunter flexible und faltbare Displays, Innovationen bei der Herstellung (von additiven Drucktechniken bis hin zu Structural Electronics) sowie neue Materialien (von solchen mit thermalen Schnittstellen bis hin zu dehnbaren elektronischen Werkstoffen).



Um diese Themen abzudecken, haben wir eine hervorragende Aufstellung von Endkunden zusammengestellt, die über ihre Anforderungen und Aktivitäten im Hinblick auf die Markteinführung dieser Technologien sprechen. Mit Rednern vertreten sind unter anderem: AbinBev, BEKO, Bosch, Boston Scientific, Continental, Daimler, Diageo, Google, Microsoft, Mitsubishi Electric, NREL, Panasonic, Qualcomm Life, Renault Trucks, Samsung, Schreiner Medipharm, Siemens, Sony, US Army, UTRC, Visionox und viele mehr. Ein vollständige Auflistung der Vortragenden finden Sie hier (https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/speakers).



Der Schwerpunkt der Veranstaltung besteht darin, die Anwendungen mit den passenden Technologien zusammenzubringen, um die Adoption besagter Technologien zu beschleunigen. Mehr als 200 Aussteller (https://www.idtechex.com/europe2019/show/en/exhibitors-list) zeigen ihre neuesten Lösungen und Fortschritte in den Bereichen 3D-Druck, Elektrofahrzeuge, Energiespeicherung, Graphene, IoT, gedruckte Elektronik, Sensoren und tragbare Technologie.



Der Veranstalter ist IDTechEx, das internationale Forschungsunternehmen für Beratung und Geschäftsanalytik, das sich darauf konzentriert, seinen Kunden objektive Einschätzungen zu Markt und Technik zu liefern. Die Analytiker von IDTechEx entwickeln das Programm und stellen eine handverlesene Mischung von Rednern aus aller Welt zusammen, um sicherzugehen, dass die Teilnehmer die neuesten Trends und Chancen aufgezeigt bekommen und so wertvolle Informationen erhalten.



Melden Sie sich jetzt an und Sie erhalten bis zum 15. Februar 2019 einen Frühbucherrabatt unter http://www.idtechex.com/europe.



OTS: IDTechEx Show! newsroom: http://www.presseportal.de/nr/126305 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_126305.rss2



Pressekontakt: Chris Clare Event Director c.clare@IDTechEx.com +44(0)1223-812300