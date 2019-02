Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.UBM: UBM am 6.2. -1,60%, Volumen 99% normaler Tage , SWUT: SW Umwelttechnik am 6.2. -1,41%, Volumen 10% normaler Tage , MMK: Mayr-Melnhof am 6.2. -1,03%, Volumen 164% normaler Tage , SEM: Semperit am 6.2. 2,51%, Volumen 101% normaler Tage , FAA: Fabasoft am 6.2. 3,32%, Volumen 0% normaler Tage , AMS: AMS am 6.2. 9,91%, Volumen 184% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 23.960 9.91% Fabasoft FAA 14.000 3.32% Semperit SEM 13.860 2.51% Mayr-Melnhof MMK ...

Den vollständigen Artikel lesen ...