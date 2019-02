Baden-Baden (ots) - Donnerstag, 07. Februar 2019 (Woche 6)/06.02.2019



20.15 RP: Zur Sache Rheinland-Pfalz! Das Politik-Magazin fürs Land mit Britta Krane



Moderation: Britta Krane; Redaktion: Alexander Knecht



Rheinland-Pfälzer auf dem "Holzweg" - wie ökologisch ist das Heizen mit Holz? Wenn das Holz im Ofen knistert, fühlen sich die Rheinland-Pfälzer wohl. Jeder dritte Haushalt hat einen Holzofen oder einen Kamin. Das steht für eine behagliche und umweltfreundliche Wärme - doch stimmt das auch? Die deutsche Umwelthilfe rechnet vor, dass die vermeintlich umwelt- und klimafreundlichen Heizungen mehr Ruß und Feinstaub verursachen, als der Straßenverkehr. Immerhin 650.000 sogenannter "Einzelraumfeuerungsanlagen" gibt es in Rheinland-Pfalz. Jeder dritte Haushalt! Wie aber vermeidet man die Feinstaubbelastung? "Zur Sache Rheinland-Pfalz"-Reporterin Myriam Schönecker zeigt, wie man das Feuerchen zuhause richtig macht.



Rotes Signal für eine alternative Güterzugtrasse? Frust am Mittelrhein: Seit langem ist eine milliardenschwere Entlastungsstrecke im Gespräch. Der Bahnlärm im Welterbe Mittelrheintal ist so extrem, dass die Anwohner zuletzt alle ihre Hoffnungen auf Berlin und Bundesverkehrsminister Scheuer richteten. Doch nun scheint aus seinem Berliner Ministerium der "Todesstoß" für das ganze Projekt gekommen zu sein. Die lärmgeplagten Anwohner verstehen die Welt nicht mehr. Und die rheinland-pfälzische Landespolitik schimpft auf den Bund. "Zur Sache Rheinland-Pfalz" mit den Hintergründen.



Krankschreibung per Whatsapp - Die Kritik aus Rheinland-Pfalz wächst: Volle Wartezimmer in den Erkältungsmonaten braucht niemand. Aber bislang war für eine Arbeitsunfähigkeitsbescheinigung nun mal ein Arztbesuch notwendig. Seit kurzem allerdings bietet die Firma AU-Schein erkälteten Arbeitnehmern die berühmten "gelben Scheine" per Whatsapp an. Der Patient muss nur einige Fragen zu seinen Krankheitssymptomen beantworten, 9 Euro zahlen und schon ist die Krankmeldung da - per Foto. In Rheinland-Pfalz jedoch wird von Seiten der Ärzte Kritik laut.



"Zur Sache" will's wissen: Muss die Politik mehr für die Mittelschicht tun? Außerdem "Zur Sache" PIN: Ab wann gehört man eigentlich zur Mittelschicht? Zur Oberschicht gehören nur vier Prozent der deutschen Bevölkerung. Zur einkommensarmen Schicht gehören knapp 16 Prozent der Bevölkerung. So bleiben 80 Prozent für die Mitte übrig. Aber auch da gibt es gewaltige Einkommensunterschiede.



"Die vergessene Mitte" - Viele Deutsche fühlen sich von der Politik alleingelassen: "Meine Arbeit wird kaum gewürdigt", sagt die Putzfrau. "Von einem Häuschen kann ich nur träumen", erzählt der Busfahrer enttäuscht. "Ich arbeite rund um die Uhr und komme trotzdem auf keinen grünen Zweig", flucht der Kurierfahrer. Deutschland boomt. Die Wirtschaft brummt. Der Staat schwimmt im Geld. Eigentlich müsste dieses Land glücklich sein. Aber wenn man mit Menschen aus der arbeitenden Mitte spricht, hört man Geschichten, die von Ungerechtigkeit und von Abstiegsängsten handeln. Viele Bürger der politischen Mitte haben den Eindruck, dass viele Politiker sich häufig an dem orientieren, was lautstarke Minderheiten fordern.



Studiogast: Stefan Sell, Sozialwissenschaftler RheinAhrCampus Remagen Hochschule Koblenz



Schulstreik für das Klima - Auch in Rheinland-Pfalz folgen hunderte Schüler "Fridays for future"



Junge Menschen auf der ganzen Welt boykottieren derzeit einmal pro Woche ihre Schulen. Inspiriert werden sie von der jungen schwedischen Aktivistin Greta Thunberg. Anfangs fanden die Freitagsproteste in Stockholm, Den Haag und Berlin statt. Mittlerweile gehen auch die Schüler in Mainz und Koblenz auf die Straße. Doch was treibt die Jugendlichen an? Nur mal kurz die Welt retten? Eine Spurensuche.



"Zur Sache - Jetzt wird's ernst": Hymne für König Kurt: "Siebzig Jahre! Mann, oh Mann! Das ist eine Zahl, die man echt feiern kann!" Der Alt-Ministerpräsident wird 70 und die amtierende Ministerpräsidentin versucht sich als Dichterin.



