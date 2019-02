Der EUR/USD fiel während der US-Sitzung weiter. Der Grund: der starke US-Dollar. Auch gibt der Euro zu seinen europäischen Rivalen nach. Das Paar sank mit 1,1375 Dollar auf den tiefsten Stand seit 25. Januar. Zuletzt handelte die Gemeinschaftswährung in der Nähe der Tiefs. Während der letzten 5 Handelstage verlor das Paar an 4 Tagen an Boden, nachdem ...

