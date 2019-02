Strasbourg (ots) - Mit insgesamt 33 Koproduktionen, davon 3 im Wettbewerb, ist ARTE bei den diesjährigen Internationalen Filmfestspielen in Berlin vertreten.



ERÖFFNUNGSFILM The Kindness of Strangers Von Lone Scherfig WDR/ARTE France Cinéma, Nadcon Film



WETTBEWERB Kiz Kardesler (A Tale of Three Sisters, Eine Geschichte von Drei Schwestern) Von Emin Alper ZDF/ARTE, Liman Film, Komplizen Film



Synonymes Von Nadav Lapid WDR/ARTE France Cinéma, SBS Productions



Außer Konkurrenz



L'adieu à la nuit Von André Téchiné ZDF/ARTE France Cinéma, Curiosa Films



Varda par Agnès (Varda by Agnès) Von Agnès Varda (Dokumentarfilm) ARTE France, Ciné Tamaris



BERLINALE SHORTS



Liderc Ur (Mr. Mare) Von Luca Tóth ARTE France, Sacrebleu Productions



BERLINALE SPECIAL



Brecht Von Heinrich Breloer WDR/BR/SWR/NDR/ARTE, Bavaria Filmproduktion, Satel Filmproduktion



PANORAMA



Flatland Von Jenna Bass ZDF/ARTE, Properfilm Südafrika



O Beautiful Night Von Xaver Böhm ZDF/ARTE, Komplizen Film



To thávma tis thálassas ton Sargassón (The miracle of the Sargossa Sea) Von Syllas Tzoumerkas ZDF/ARTE, Homemade Films



Eynayim Sheli (Chained) Von Yaron Shani ZDF/ARTE, Black Sheep Film



Temblores (Tremblements) Von Jayro Bustamante ARTE France Cinéma, Tu vas voir, Memento Films



Jessica Forever Von Caroline Poggi, Jonathan Vinel ARTE France Cinéma, Ecce Films



Selfie Von Agostino Ferrente ARTE France, Magneto



Der Atem Von Uli M. Schueppel ZDF/ARTE, Schueppel Films



GENERATION 14Plus



Magic lives of V Von Tonislav Hristov ARTE G.E.I.E., Making Movies Oy



GENERATION KPLUS



Kinder Von Nina Wesemann RBB/ARTE, Leykauf Film



Daniel fait face Von Marine Atlan (Kurzfilm) ARTE France, Bathysphère Production



Berlinale Series



Il était une seconde fois Von Guillaume Nicloux ARTE France, Unité de Production



FORUM



Delphine et Carole, Insoumises Von Callisto Mc Nulty ARTE France, Les Films de la Butte



PERSPEKTIVE DEUTSCHES KINO



Berlin Bouncer Von David Dietl RBB/ARTE, Flare Film



LOLA AT BERLINALE



Das Ende der Wahrheit Von Phlipp Leinemann ZDF/ARTE, Walker & Worm



Von Blumen und Bienen Von Lola Randl RBB/ARTE, DETAILFILM , TOHUWABOHU



Of Fathers and Sons - Kinder des Kalifats Von Talal Derki SWR/RBB/Arte/SVT/CBC/RTS



Kleine Germanen - Eine Kindheit in der rechten Szene Von Mohammad Farokhmanesh und Frank Geiger SWR/ARTE, Brave New Work



Gundermann Von Andreas Dresen RBB/ARTE, Pandora Filmproduktion



Styx Von Wolfgang Fischer WDR/ARTE, Schiwago Film, Amour Fou



Werk ohne Autor Von Florian Henckel von Donnersmarck BR/ARTE, Wiedemann & Berg



Wackersdorf Von Oliver Haffner BR/ARTE, if... productions



Fly Rocket Fly Von Oliver Schwehm RB/ARTE, Lunabeach TV



Transit Von Christian Petzold ZDF/ARTE France Cinéma, Schramm Film



Shut up and play the piano Von Philipp Jedicke ZDF/ARTE, Rapid Eye Movie



Das schönste Paar Von Sven Taddicken WDR/ARTE, One Two Films



