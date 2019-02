Neben Volkswagen selbst muss sich auch die VW-Holding Porsche SE mit etlichen Klagen von Aktionären auseinandersetzen. Ist das am Ende alles ein und derselbe Fall? Das wird gerade in Stuttgart geklärt.

Das Oberlandesgericht Stuttgart hat am Mittwoch offen gelassen, ob womöglich bald auch dort Klagen von Porsche SE-Aktionären in einem Musterverfahren verhandelt werden. Dreh- und Angelpunkt in der mündlichen Verhandlung war die Frage, ob die Rolle der VW-Dachgesellschaft Porsche SE nicht doch in einem eigenen Verfahren unter die Lupe genommen werden muss - und nicht nur am Rande des großen Musterverfahrens gegen die Volkswagen AG im Dieselskandal, das im September 2018 in Braunschweig begonnen hat.

Es gebe eine gewisse Schnittmenge beim Sachverhalt, sagte der Vorsitzende des Senats, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...