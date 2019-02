Bruno Crastes setzt mit seinem Anleihefonds "H2O Multibonds" auf Dollar-Anlagen und italienische Staatspapiere. Seine Erfolge geben ihm recht.

Erster zu sein ist schwer. Und noch schwerer ist es, den Spitzenplatz zu verteidigen. In der Fondswelt kann ein Mann diese besondere Leistung für sich beanspruchen: Bruno Crastes. Der Franzose steuert aus London heraus mit seinem Landsmann Jeremy Touboul den Anleihefonds "H2O Multibonds".

Der Firmenname H2O steht für Wasser und soll die Eigenschaften "liquide, transparent und essenziell" symbolisieren. Noch ungewöhnlicher aber ist die Leistungsbilanz des Fonds.

Der 53-jährige Crastes und sein Kollege deklassieren sämtliche Konkurrenten. Zuletzt waren sie mit Dollar-Anleihen, Italienbonds und einigen stark schwankenden Währungen aus Schwellenländern erfolgreich.

Laut den Daten der Researchfirma Scope Analysis hat der 3,3 Milliarden Euro schwere Fonds über ein Jahr wie auch über fünf Jahre sämtliche Wettbewerber hinter sich gelassen, jeweils mit großem Vorsprung. Im vergangenen Jahr erwirtschaftete Crastes mehr als 32 Prozent Rendite (siehe Grafik). Der durchschnittliche Bondmanager dagegen schloss mit einem kleinen Verlust ab, und ein globaler Staatsanleiheindex, der Vergleichsmaßstab, brachte nur vier Prozent Ertrag.

Mit Anleihen in der anhaltenden Tiefzinswelt hohe zweistellige Prozentgewinne zu erwirtschaften ist bemerkenswert. "Eine beachtliche Leistung" urteilt Eckhard Sauren, Fondsmanager in seiner eigenen Vermögensverwaltung. Zu einem ähnlichen Ergebnis kommt Nisha Long, Analystin beim Londoner Finanzdienstleister Citywire: "Crastes hat seine Stellung als einer der Besten in seinem Bereich zementiert, allerdings bei höheren Schwankungen des Fondspreises im Vergleich zu Konkurrenzprodukten."

Größere ...

Den vollständigen Artikel lesen ...