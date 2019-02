Im zweiten Halbjahr 2019 will der Schweizer Börsenkonzern SIX mit seiner geplanten Blockchain-Börse starten. Zuletzt nannte er Sommer 2019 als Starttermin.

Der Schweizer Börsenkonzern SIX will mit seiner geplanten Blockchain-Börse im zweiten Halbjahr 2019 starten. "Der Verwaltungsrat wird voraussichtlich im Spätsommer entscheiden", sagte Verwaltungsratspräsident Romeo Lacher am Mittwoch am Rande einer Konferenz des Swiss Finance Institute zur Nachrichtenagentur Reuters. Das Unternehmen sei noch dabei, mit der Schweizer Finanzmarktaufsicht (Finma) den rechtlichen und regulatorischen Rahmen zu ...

