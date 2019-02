Verona, Italien, Mailand und Montreal (ots/PRNewswire) -



Trueblue, ein seit 17 Jahren führender Technologie-Innovator in der Pharmaindustrie, meldet mit Freunde die Eröffnung seiner nordamerikanischen Zweigstelle in Montreal, Kanada, und gibt die Ernennung von Mario Settino als CFO und Executive VP für den Bereich Corporate Development bekannt.



Herr Settino, wohnhaft in Kanada, blickt auf eine erfolgreiche Karriere von mehr als 35 Jahren als Vorstand börsennotierter Unternehmen in Kanada und den USA zurück. Nachdem er als Firmenpräsident von Peds Legwear mit Hauptgeschäftstätigkeit in North Carolina, USA, tätig gewesen war, übte er das Amt des CFO bei BioAmber aus. Zu einem noch früheren Zeitpunkt hatte er leitende Führungspositionen bei Miranda Technologies / Grass Valley, Loblaws, Bombardier und LGS (ein IBM-Unternehmen) inne. Herr Settino ist ausgebildeter Wirtschaftsprüfer (chartered professional accountant, CPA), der seine Karriere bei Deloitte begann und über Abschlüsse der Universitäten Concordia und McGill verfügt.



Herr Settino wird von Montreal, Kanada, aus tätig sein und die Verantwortung für sämtliche Unternehmensfunktionen von Trueblue tragen, einschließlich der Bereiche Finanzen und Recht. Bei der Führung der nordamerikanischen Expansion und der Unterstützung des Unternehmens mit globalen Kunden wird er sich auf seine starken Kompetenzen im Bereich Corporate Development stützen. Herr Settino wird auf dem nordamerikanischen Markt von einem engagierten Team unterstützt, zu dem Corrado Corsini, VP Account Manager, und Luca Caucchioli, Account Manager, gehören.



Adresse der neuen Niederlassung: 1250 Rene-Levesque West Suite 2200, Montreal, Quebec, Canada H3B 4W8.



Informationen zu TRUEBLUE



Seitdem das Unternehmen 2002 gegründet wurde, genießt es Anerkennung für innovative und herausragende Lösungen und Supportleistungen. Trueblue verfügt über mehr als 90 Kunden, unterhält Kooperationen mit zahlreichen der weltweit renommiertesten Pharmaunternehmen und konnte mit seinen Produkten und Dienstleistungen eine führende Marktposition einnehmen.



Trueblue verfügt über Niederlassungen in Verona und Mailand (Italien) mit über 140 Mitarbeitern, denen das Unternehmen eine hohe Wertschätzung zuteilwerden lässt und aus deren Kompetenz es seine Stärke gewinnt. Diesem Ansatz, der den Menschen in den Mittelpunkt stellt, liegen bedeutende Investitionen zugrunde, die darauf ausgerichtet sind, Kundenansprüchen mit den bestmöglichen Lösungen gerecht zu werden.



Trueblue wird vom 12.-14. März im Rahmen der 17. Auflage der EyeForPharma Barcelona vertreten sein.



Statten Sie unserem Ausstellungsstand einen Besuch ab und entdecken Sie unsere neuen Angebote.



Kontaktieren Sie uns unter trueblue.it (http://www.trueblue.it/en)



Marco Bonesini, CEO, marco.bonesini@trueblue.it, +39-0459200901; Mario Settino, Executive VP Corporate Development und CFO, mario.settino@trueblue.it, +1(514)984-1441; Anita Battistella, Marketing Manager & Media Relations, anita.battistella@trueblue.it, +39-0459200901



OTS: Trueblue Americas Inc newsroom: http://www.presseportal.de/nr/133585 newsroom via RSS: http://www.presseportal.de/rss/pm_133585.rss2