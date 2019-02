Der Aktienkurs befindet sich gerade in einer Gegenbewegung, da der Kurs das Bollinger Band nach oben hin verlassen hat. Das Bollinger Band wird an der oberen Seit momentan größer, der Kurs könnte daher problemlos weiter nach oben steigen. Der Relative Stärke Index fiel jetzt auch leicht nach unten, seine Punktzahl beträgt etwa 60 Punkte. Der ADX zeigt an, dass der Trend momentan sehr stark ist, zu einem neuen Hoch kam es die letzten zwei Tage aber nicht.

Die Gegenbewegungen lassen den Kurs ... (Anna Hofmann)

