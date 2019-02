Der Aktienkurs von Varta konnte hier in den letzten Wochen deutlich nach oben ansteigen, der letzte Anstieg beläuft sich auf deutliche 1,5 %. Das Bollinger Band wurde bei dem Trend nur sehr selten übertreten, die Gegenbewegungen richteten aber auch nicht viel Schaden im Chartbild an. Der Relative Stärke Index steigt immer höher in den überkauften Bereich, seine Punktzahl liegt bei ungefähr 81. In Zukunft sieht es für die Aktie auch noch gut aus, da der ADX einen sehr starken Trend signalisiert.

