Was ist eigentlich genau der Shutdown? Der korrekte Begriff ist eigentlich "Government Shutdown", was so viel bedeutet, dass die Behörden der Regierung den Betrieb einstellen. Das betrifft die meisten Ministerien und die Steuerbehörden, die ihre Mitarbeiter in einen Zwangsurlaub schickt - ohne Bezahlung natürlich.

Aber auch das Justizsystem ist betroffen. Da aber Polizei und Gerichte weiterarbeiten müssen, um die öffentliche Ordnung aufrecht zu erhalten, arbeiten Richter, Staatsanwälte und ... (Michael Proffe)

Den vollständigen Artikel lesen ...