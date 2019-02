Five9, Inc. (NASDAQ: FIVN), ein führender Anbieter von Cloud-Software für Contact Center digitaler Unternehmen, gab heute bekannt, dass das Unternehmen auf der CCW 2019, der 21. internationalen Konferenz und Ausstellung für innovativen Kundendialog, die vom 19. bis 21. Februar 2019 im Estrel Congress Center in Berlin stattfindet, vertreten sein wird.

In der Sitzung "The Voice of the Customer" ("Die Stimme der Kunden") wird Michael Rose, Direktor für Marken- und Unternehmenskommunikation bei Five9, darüber sprechen, wie intelligente Cloud Contact Center die Art und Weise transformieren, auf welche Unternehmen mit ihren Kunden kommunizieren. Rose wird ausführen, wie der Umzug von Contact Centern in die Cloud eine skalierbare, zuverlässige und maßgeschneiderte Erfahrung für Kunden bietet. Da Kunden mehr denn je erwarten, müssen Unternehmen ihre Contact Center auf zukünftige Technologien vorbereiten, um Bedürfnisse heutiger Kunden zu erfüllen.

Titel: The Voice of the Customer

Zeit: 12:30 13:00

Datum: Mittwoch, 20. Februar 2019

Ort: Speaker's Forum, International Plaza, Halle 2, CCW Berlin

Besuchen Sie Five9 auf der International Plaza in Halle 2 und erfahren Sie, wie der Umzug Ihres Contact Centers in die Cloud Ihrem Unternehmen helfen kann, Kundenbindung und Produktivität Ihrer Mitarbeiter zu steigern. Planen Sie heute Ihr Treffen!

Über Five9

Five9 ist ein führender Anbieter von Cloud-Software für Contact Center digitaler Unternehmen, der Kunden die Stärken von Cloud-Innovationen bietet und jährlich über drei Milliarden Kundeninteraktionen ermöglicht. Five9 bietet durchgehende Lösungen mit Omnichannel-Routing, Analyse, WFO und KI, um Agentenproduktivität zu steigern und konkrete Geschäftsergebnisse zu erreichen. Die Plattform von Five9 ist zuverlässig, sicher, konform sowie skalierbar und wurde entwickelt, um außergewöhnliche personalisierte Kundenerlebnisse zu schaffen.

