CEO im Ruhestand David Booth bleibt Berater des Unternehmens

BackOffice Associates, ein weltweit führender Anbieter von Lösungen für die komplexesten Herausforderungen bei der Datentransformation in Unternehmen, gab heute bekannt, dass sein Vorstand den derzeitigen President of Global Consulting and Services Kevin Campbell zum Chief Executive Officer ernannt hat. BackOffice Associates ist ein Portfoliounternehmen von Bridge Growth Partners, LLC, einer wachstumsorientierten Private-Equity-Gesellschaft, die sich auf Investitionen in den Bereichen Technologie und Technologiedienstleistungen konzentriert.

Diese Pressemitteilung enthält multimediale Inhalte.

Newly Appointed Chief Executive Officer Kevin Campbell (Photo: Business Wire)

Campbell hat eine makellose Erfolgsbilanz bei Wachstumsförderung in großem Maßstab. Bevor Campbell im April 2018 zu BackOffice Associates kam, war er COO der Oscar Insurance Corporation und für das Wachstum des Unternehmens verantwortlich, dessen Mitgliederzahl sich während seiner 18-monatigen Tätigkeit mehr als verdreifachte. Campbell war auch Group Chief Executive Officer bei Accenture, wo er in mehreren Multimilliarden-Geschäftseinheiten zweistelliges Wachstum vorantrieb.

"Ich werde oft gefragt, warum ich zu BackOffice Associates gekommen bin. Meine Gründe sind einfach der attraktive Marktplatz für Datenmanagement, unsere Kundenliste Global 2000 sowie unsere Mitarbeiter einschließlich unseres hervorragenden Führungsteams und Vorstands", sagte Campbell. "Als neuer CEO engagiere ich mich für unsere Kunden, Partner und Mitarbeiter. Unser Ziel ist, die komplexesten Datenherausforderungen der Welt zu lösen, ein Byte nach dem anderen."

Bill Green, Vorstandsvorsitzender sowie ehemaliger CEO und Chairman von Accenture, sagte: "Ich habe Kevin persönlich während seiner Zeit bei Accenture als hervorragende Führungskraft erlebt. Der Vorstand und ich freuen uns, dass Kevin am Ruder ist und BackOffice Associates in die nächste Wachstumsphase sowie globale Expansion führt."

David Booth, der als CEO in den Ruhestand geht, wird weiterhin als Berater für das Unternehmen tätig sein. "Nach mehr als sieben Jahren als CEO bin ich überzeugt, dies ist der richtige Zeitpunkt, um die Führung an Kevin zu übergeben, der einzigartig qualifiziert ist, BackOffice in der Datenmanagementbranche auf die Überholspur zu führen. Ich wünsche Kevin und dem Unternehmen viel Erfolg."

Über BackOffice Associates

BackOffice Associates löst komplexe Herausforderungen bei der Datentransformation in Unternehmen, indem es Datenexpertise, intelligente Software und Lösungsbeschleuniger verbindet, um sichere und überlegene Geschäftsergebnisse zu erzielen. Die Software des Unternehmens nutzt Automatisierung sowie KI- und maschinelle Lerntechnologien bei Datenmigration, Datenqualität, Analyse, Stammdatenmanagement, Metadatenmanagement und Information Governance-Initiativen. BackOffice Associates hat mit seinen Top-Datenspezialisten, validiertem Branchenwissen und bewährten Verfahren Tausende erfolgreiche Datentransformationsprojekte durchgeführt, unter anderem für mehr als 200 Forbes Global 2000-Unternehmen. SAP bietet die wichtigsten Datenmigrations- und Qualitätslösungen von BackOffice Associates als SAP Solution Extensions an. Das 1996 gegründete Unternehmen mit Hauptsitz im Großraum Boston beschäftigt über 800 Datenspezialisten in 25 Büros weltweit. Mehr erfahren Sie auf www.boaweb.com.

