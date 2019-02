Am 1. Februar wurde der erste weiße Spargel des Jahres bei BelOrta verkauft. Zudem wurden am Montag, dem 4. Februar, auch die ersten Auberginen der neuen Saison auf der Auktion in Belgien gehandelt. Die ersten Flandria-Auberginen wurden von Heulens geliefert und von BVBA Timucin aus Hoboken gekauft. Foto BelOrta Weitere Zunahme der Anbaufläche 2019 2018 wurden rund 14.000.000 kg...

