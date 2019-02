Im Rahmen der Lebensmittelumgestaltung nimmt Carrefour Veränderungen an seinen Obst- und Gemüseangeboten in den Carrefour-Bio-Läden vor und verkauft von nun an nur noch saisonale Erzeugnisse. Diese wichtige neue Initiative, die zuerst eine dreimonatige Testphase durchlief, ist ein Beleg für Carrefours Wunsch, seinen Kunden qualitativ hochwertigere, schmackhaftere Produkte zu...

Den vollständigen Artikel lesen ...