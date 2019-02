Die Gemeinschaftswährung folgt dem Negativtrend der vergangenen Handelstage. Marktbeobachter machen die Sorgen wegen der Euro-Konjunktur verantwortlich.

Der Euro-Kurs hat am Mittwoch weiter nachgegeben und ist unter 1,14 US-Dollar gefallen. Am späten Nachmittag kostete die Gemeinschaftswährung 1,1380 Dollar und damit etwas weniger als am Morgen. Schwache Auftragsdaten aus Deutschland belasteten den Euro. Die Europäische Zentralbank (EZB) setzte den Referenzkurs auf 1,1394 (Dienstag: 1,1423) Dollar fest. Der Dollar kostete damit 0,8777 (0,8754) Euro.

Marktbeobachter begründeten die ...

