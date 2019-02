Halle (ots) - Halle. Der vor sieben Monaten eröffnete neue Rangierbahnhof in Halle kommt schon bei geringer Auslastung an seine Grenzen. Das berichtet die in Halle erscheinende Mitteldeutschen Zeitung (Donnerstag-Ausgabe). Demnach konnten kurz vor dem Jahreswechsel im Schnitt täglich nur knapp 800 Waggons abgefertigt werden; das ist ein Drittel der vorgesehenen Kapazität. In der Folge stauten sich auf Zufahrtsstrecken Güterzüge mit dem Ziel Halle oder wurden gleich zu anderen Bahnhöfen umgeleitet, wie das Blatt in seiner Donnerstagausgabe berichtet. Das sei auch jetzt noch der Fall, sagte ein Mitarbeiter der Bahn-Gütertochter DB Cargo. Die Situation bessere sich nur langsam. Kritiker führen die Probleme auf Planungs- und Baumängel zurück.



Der 180 Millionen Euro teure Rangierbahnhof ist einer der zehn größten in Deutschland und gilt als modernster in Europa. Experten sprechen von einer "Zugbildungsanlage". Dort werden keine Waggons be- oder entladen, sondern ankommende Züge geteilt und neu formiert, je nach Fahrtziel. Halle ist für die Deutsche Bahn die neue Drehscheibe zwischen den Seehäfen und Süd- und Osteuropa.



