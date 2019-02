Die Volksrepublik China - so der offizielle Name - ist mit 1,4 Milliarden Menschen das Einwohner-reichste Land der Welt. Mit einer Fläche von 9,6 Millionen Quadratkilometer rangiert es hinter Russland, Kanada und den USA auf Platz 4. China ist gemessen am nominalen Brutto-Inlandsprodukt hinter den USA die zweitgrößte Volkswirtschaft der Welt.

Die Geschichte Chinas seit dem 20. Jahrhundert

Die Geschichte Chinas als Kaiserreich beginnt vor über 4.000 Jahren - aber so weit wollen wir gar ... (Michael Proffe)

Den vollständigen Artikel lesen ...