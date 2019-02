"Die Welt" zu Tierwohl-Label:

"Das, was Bundeslandwirtschaftsministerin Julia Klöckner gestern im Namen des Tierwohls auf den Tisch gelegt hat, ist überholt, überflüssig, und es sieht ganz danach aus, als würde das staatliche Tierwohl-Prüfsiegel für Schweine in Massenhaltung in Zukunft auch keine besondere Rolle spielen. Der Handel hat sehr wohl und sehr schnell verstanden, dass fast 90 Prozent der Deutschen das Schicksal gequälter Tiere nahegeht. Daher hatten sich die großen Handelsketten, darunter Lidl, Aldi und Edeka längst auf eine eigene, vierstufige Tierwohl-Kennzeichnung geeinigt. Sie gilt schon ab April und nicht erst wie Klöckners Modell ab 2020. Wenn man einmal fest daran glaubt, dass die großen Supermarktketten schon wissen, was ihre Kunden wollen und was sich verkaufen lässt, dann wird es Rind, Huhn und Schwein demnächst deutlich besser gehen."/al/DP/he

