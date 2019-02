"Westfalenpost' zu Sozialreformplänen der SPD:

"Jeder Versuch, die Armut zu lindern, schafft neue Ungerechtigkeiten. So zieht die angepeilte Respekt-Rente erst nach 35 Erwerbsjahren. Was ist mit denen, die 33 oder 34 Jahre gearbeitet haben? Oder der 49-Jährige, der betriebsbedingt seinen Job verloren hat und für seine Kinder sorgen muss: Ist es gerecht, wenn er schneller in Hartz IV rutscht als der 62-Jährige, der kurz vor der Rente steht?"/al/DP/he

