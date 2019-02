"Rheinpfalz" zu Trump/State of the Union:

"Dass in Washington nur noch Wahlkampf gemacht wird, statt zu regieren, ist freilich nicht allein Trumps Schuld. So wie er (bei seiner Kongressrede) wieder jeglichen Kompromissvorschlag zum Etatstreit vermissen ließ, hat sich seine Kontrahentin, Parlamentspräsidentin Nancy Pelosi, bisher auch keinen Deut bewegt. Ihr Top-Projekt ist es, Trumps Wiederwahl 2020 zu verhindern, nicht die Verabschiedung von Gesetzen zum Wohl der Amerikaner. Dass dies den Frust der Wähler auf "die da in Washington" nur noch erhöht, ist klar. Es ist diese Abscheu vor Politik an sich, die Trumps Wahl ja erst ermöglichte. Und es mache sich niemand Illusionen: 80 Prozent der Republikaner stehen weiter hinter ihm. Und sie wollen die 'Mauer'."/al/DP/he

