Vor dem Hintergrund zunehmender weltweiter Unsicherheiten veröffentlicht die EU-Kommission am Donnerstag (11.00 Uhr) ihre aktuelle Konjunkturprognose. Der zuständige Kommissar Pierre Moscovici wird unter anderem die Einschätzungen der Brüsseler Behörde zum Wirtschaftswachstum verkünden.

Zuletzt hatten sich die Konjunkturaussichten insgesamt eingetrübt. Internationale Konflikte bremsen den Welthandel, das chinesische Wirtschaftswachstum fiel im vergangenen Jahr auf den niedrigsten Stand seit fast drei Jahrzehnten. Zudem droht ein chaotischer Austritt Großbritanniens aus der Europäischen Union.

In Europa dürfte unter anderem Italien im Fokus stehen. Das Land rutschte zum Jahresende 2018 als erste Volkswirtschaftschaft der Eurozone in eine Rezession. Die Wirtschaftsleistung schrumpfte sowohl im vierten als auch im dritten Quartal. Italien weist eine hohe Staatsverschuldung auf, die Regierung aus Populisten und Rechten in Rom hatte sich zudem Ende des vergangenen Jahres nur nach längeren Streitigkeiten mit der EU-Kommission auf einen Haushalt für das Jahr 2019 einigen können./asa/DP/fba

AXC0023 2019-02-07/05:49