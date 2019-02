Bundespräsident Frank-Walter Steinmeier diskutiert am Donnerstag (9.30 Uhr) mit Polizisten und Bürgern in Frankfurt am Main über Sicherheit und Zuwanderung. Am Morgen trifft sich Steinmeier zunächst mit Vertretern des Polizeipräsidiums.

Der Besuch des Bundespräsidenten war schon vor Bekanntwerden der Ermittlungen gegen sechs Frankfurter Polizisten im Zusammenhang mit einer rechtsextremen Chatgruppe geplant worden. Nach den Drohschreiben gegen die türkischstämmige Frankfurter Anwältin Seda Basay-Yildiz wurde noch kurzfristig ein Treffen Steinmeiers mit der Juristin am Donnerstag angesetzt.

Steinmeier besucht in Frankfurt außerdem das "Haus des Jugendrechts" und ein Projekt für geflüchtete Frauen und Mädchen. Bei einer Kaffeetafel mit Bürgern soll es dann um den Umgang mit Zuwanderung und um Sicherheit gehen. In Frankfurt hat mehr als die Hälfte der Einwohner einen Migrationshintergrund./czy/DP/he

