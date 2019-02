Das hat die BSNgine heute ausgewiesen.NEH: NetEase am 6.2. -5,30%, Volumen 83% normaler Tage , ABEA: Alphabet-A am 6.2. -2,52%, Volumen 126% normaler Tage , SBO: SBO am 6.2. -2,47%, Volumen 75% normaler Tage , OMV: OMV am 6.2. 4,75%, Volumen 140% normaler Tage , A8B: Ambarella am 6.2. 4,82%, Volumen 0% normaler Tage , AMS: AMS am 6.2. 9,91%, Volumen 184% normaler Tage , Aktie Symbol SK Perf. AMS AMS 23.960 9.91% Ambarella A8B 34.370 4.82% OMV OMV 45.220 4.75% SBO SBO 67.150 -2.47% ...

Den vollständigen Artikel lesen ...