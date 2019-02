Die wirtschaftsrelevanten Themen aus den Medien, zusammengestellt von Dow Jones Newswires.

NORD STREAM 2 - Frankreich stellt sich vor einem wichtigen energiepolitischen Beschluss überraschend gegen Deutschland: Bei einer für diesen Freitag geplanten EU-Abstimmung, die über die Zukunft des umstrittenen Pipeline-Projekts Nord Stream 2 entscheidet, will Frankreich gegen das Vorhaben votieren. Das von Deutschland unterstützte Projekt des russischen Energiekonzerns Gazprom werfe "strategische Probleme" im angespannten Verhältnis der Europäer zu Moskau auf, erfuhr die Süddeutsche Zeitung aus französischen Regierungskreisen. "Wir wollen nicht die Abhängigkeit von Russland verstärken und dabei noch den Interessen von EU-Ländern wie Polen und der Slowakei schaden", hieß es in Paris. (SZ S. 19)

SACHVERSTÄNDIGENRAT - Unter dem Motto "Größe zählt" propagiert Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier "nationale und europäische Champions". Die Kritik an dem Ansatz reißt nicht ab. So ist das Konzept nach Einschätzung der Mehrheit im Sachverständigenrat ein "Strategiewechsel in die falsche Richtung". Altmaiers Ansatz zeuge von "Machbarkeitsillusion" und sei "Anlass zu großer Sorge", schreiben vier der fünf sogenannten Wirtschaftsweisen in der Zeitung Welt. "Mit China in einen Wettlauf um Subventionierung, Regulierung, Protektionismus und Markteingriffe einzusteigen und 'deutsche' Champions zu päppeln erscheint wenig Erfolg versprechend", glauben die Ökonomieprofessoren Lars Feld, Isabel Schnabel, Christoph Schmidt und Volker Wieland. Im Zweifel werde man "damit nur eines erreichen: Die hierzulande unter Artenschutz gestellten Unternehmen werden noch weniger um stärkere Wettbewerbsfähigkeit ringen, weil sie nicht mehr so sehr dazu gezwungen sind." (Welt S. 1)

SOLI - Trotz gegenteiliger Forderungen aus der Union und den Bundesländern beharrt Finanzminister Olaf Scholz auf seiner Auffassung, dass es keine weiteren Spielräume zur Abschaffung des Solidaritätszuschlags gibt. Die geplante Abschaffung des Solis für 90 Prozent der Steuerpflichtigen werde ab 2021 pro Jahr 10 Milliarden Euro kosten. "Wenn wir den Zuschlag auch noch für die oberen 10 Prozent abschaffen würden, kostete das noch einmal 10 Milliarden Euro - Jahr für Jahr", sagte der Sozialdemokrat im Gespräch mit der Stuttgarter Zeitung und den Stuttgarter Nachrichten. (Stuttgarter Zeitung und Stuttgarter Nachrichten)

HOMEOFFICE - Die SPD will jedem Arbeitnehmer ein Recht auf Arbeiten zu Hause gewähren. So soll der Anspruch auf Home Office per Gesetz garantiert werden, wie aus einem Strategiepapier zur künftigen Arbeitswelt hervorgeht, das den Zeitungen der Funke Mediengruppe vorliegt und das der SPD-Vorstand an diesem Sonntag bei einer Klausur in Berlin beschließen will. Anschließend soll es dem Koalitionspartner CDU/CSU vorgelegt werden. "Wir werden ein Recht auf mobiles Arbeiten und Home Office gesetzlich verankern, damit mehr Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer von den digitalen Vorteilen profitieren können", heißt es. (Funke Mediengruppe)

VERBRAUCHERSCHUTZ - Nach der Pleite des Stromanbieters BEV drohen Vergleichsportalen wie Verivox oder Check 24 Konsequenzen. Das Verbraucherschutzministerium ist verärgert - und prüft schärfere Kontrollen durch die Bundesnetzagentur. Die Bundesregierung "muss die Verantwortung der Plattformen gegenüber Verbrauchern und Anbietern umfassend definieren", sagt Klaus Müller, Vorstand beim Verbraucherzentrale Bundesverband (VZBV). Er dringt darauf, "eine spezielle Haftung für Internet-Vergleichsportale" einzuführen. (SZ S. 19)

CHATS - Bundesjustizministerin Katarina Barley (SPD) will sich dafür stark machen, dass Verbraucher, die Chat-Dienste wie WhatsApp verwenden, auch mit Nutzern anderer Messenger-Dienste kommunizieren können. "Wenn Nutzer diensteübergreifend Messenger-Nachrichten austauschen können, so stärkt dies Wahlfreiheit und Wettbewerb", sagte eine Ministeriumssprecherin dem Handelsblatt. "Wir wollen daher die Interoperabilität von Messenger-Diensten stärken." Dabei müsse gewährleistet sein, dass nur die technisch notwendigen Daten über Schnittstellen übertragen und verarbeitet werden. (Handelsblatt)

URHEBERRECHT - Seit mehr als zwei Jahren arbeitet Brüssel an einer EU-weiten Reform des Urheberrechts. Sie soll Verlegern und Urhebern mehr Rechte bringen, zog aber den Unmut der Netzgemeinde auf sich. Deutschland und Frankreich haben nun einen Kompromiss ausgehandelt, der im Rat Chancen auf eine Merheit hat. Dieser wurde zu Beginn der Woche gefunden, wie aus Kreisen von EU-Botschaftern zu erfahren ist. Das entsprechende Kompromisspapier stellte "Politico" auf seine Website. Die rumänische Ratspräsidentschaft will es am Freitag zur Annahme vorlegen. "Ich hoffe auf eine baldige Einigung", sagte Andrus Ansip, EU-Kommissar für den digitalen Binnenmarkt, dem Handelsblatt. (Handelsblatt S. 10)

AFD - Die AfD will dem Bundesamt für Verfassungsschutz (BfV) per Gericht verbieten lassen, öffentlich über die Einstufung der Bundespartei als "Prüffall" zu berichten. In einer 97-seitigen Klageschrift vom 4. Februar an das Verwaltungsgericht Köln, die Süddeutscher Zeitung, WDR und NDR vorliegt, wird eine entsprechende einstweilige Anordnung gefordert. Als "Prüffall" bezeichnet das BfV ein Vorstadium einer möglichen Beobachtung. Weil damit aber noch keine offizielle Entscheidung getroffen worden sei, fehle es dem Verfassungsschutz an einer juristischen Grundlage für diese "öffentlich-diskreditierende Mitteilung", so die AfD. Für jede Wiederholung dieser Formulierung soll das BfV in Köln nach dem Willen der AfD ein Ordnungsgeld von bis zu 10.000 Euro bezahlen. (SZ S. 1)

WELTBANK - In der Weltbank regt sich Widerstand gegen die Ernennung des früheren Wall-Street-Ökonomen David Malpass zum Chef der internationalen Entwicklungsorganisation. Wie das Handelsblatt aus Weltbankkreisen erfuhr, lehnen große Teile der Belegschaft Malpass strikt ab. (Handelsblatt)

