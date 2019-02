Deutschlands Verkehrswirtschaft gehen die Fahrer aus. "Das größte Risiko ist der Fachkräftemangel", so das Ergebnis einer Umfrage des Deutschen Industrie- und Handelskammertags (DIHK), die am Donnerstag in Berlin vorgestellt wird.

Die "Passauer Neue Presse" berichtet darüber vorab. Demnach beklagen 77 Prozent der Logistikunternehmen Nachwuchsprobleme. "Angesichts der Altersstruktur der Berufskraftfahrer besteht dringender Handlungsbedarf; fast 30 Prozent der Fahrer sind über 55 Jahre alt", so der DIHK weiter. Auch auf die Auftragslage blickt die Branche skeptisch.

Fast jedes vierte Unternehmen (24 Prozent) befürchtet laut DIHK-Umfrage einen Rückgang der Aufträge. Ein Alarmzeichen auch für die Konjunktur. Die Logistikbranche gilt als Frühindikator für die Stimmung in der Wirtschaft. Wer nichts verkauft, muss schließlich auch keine Waren transportieren.