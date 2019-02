Frankreich will offenbar die Pläne für die Pipeline Nord Stream 2 durchkreuzen und sich bei einer Abstimmung gegen Deutschland stellen. Das Projekt werfe "strategische Probleme" im Verhältnis der Europäer zu Moskau auf.

Frankreich will sich im Streit um die Gaspipeline Nord Stream 2 einem Medienbericht zufolge überraschend gegen Deutschland stellen. Paris plane, bei einer für diesen Freitag angesetzten EU-Abstimmung, die für die Zukunft des umstrittenen Pipeline-Projekts entscheidend ist, gegen das Vorhaben zu votieren, berichtete die "Süddeutsche Zeitung" (Donnerstag) unter Berufung auf französische Regierungskreise. "Wir wollen nicht die Abhängigkeit von Russland verstärken und dabei noch den Interessen von EU-Ländern wie Polen und der Slowakei schaden", zitierte die Zeitung aus französischen Regierungskreisen. Weder in Paris noch in Brüssel gab es dafür zunächst ...

Den vollständigen Artikel lesen ...