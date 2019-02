SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2018 und Prognose für 2019 / Gesellschaft erwägt strategische Optionen für zukünftige Entwicklung und Wachstum DGAP-Ad-hoc: SFC Energy AG / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Strategische Unternehmensentscheidung SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2018 und Prognose für 2019 / Gesellschaft erwägt strategische Optionen für zukünftige Entwicklung und Wachstum 07.02.2019 / 07:00 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG. Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich. NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN, VOLLSTÄNDIGEN ODER AUSZUGSWEISE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG IN ODER AN DIE VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINE ANDERE RECHTSORDNUNG, IN DER EINE SOLCHE VERBREITUNG, VERÖFFENTLICHUNG ODER ÜBERTRAGUNG RECHTSWIDRIG WÄRE. SFC Energy AG - Offenlegung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR der Verordnung (EU) Nr. 596/2014 - ISIN DE0007568578 SFC Energy AG veröffentlicht vorläufige Konzernzahlen für 2018 und Prognose für 2019 / Gesellschaft erwägt strategische Optionen für zukünftige Entwicklung und Wachstum Brunnthal/München, 07. Februar 2019 - Die SFC Energy AG hat sowohl in Bezug auf das angepeilte Umsatzwachstum als auch bei der Steigerung der Profitabilität ihre Ziele für das Gesamtjahr 2018 erreicht. Nach vorläufigen Berechnungen erwirtschaftete die Unternehmensgruppe im Geschäftsjahr 2018 einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 61,70 Mio., das entspricht einer Steigerung von rund 14 % gegenüber dem Vorjahreswert von EUR 54,29 Mio. (Jahresprognose 2018: EUR 60 Mio. bis 64 Mio.). Noch deutlicher fiel die positive Entwicklung beim vorläufigen bereinigten EBITDA 2018 aus: Mit EUR 3,71 Mio. lag es im Gesamtjahr 2018 um ca. 155 % über dem Vorjahr (2017: EUR 1,45 Mio.). Das bereinigte EBIT belief sich laut vorläufigen Berechnungen im Jahr 2018 auf EUR 2,55 Mio. gegenüber EUR 0,18 Mio. Vorjahr. Damit wurde die Jahresprognose einer deutlichen Verbesserung des bereinigten EBITDA und EBIT erreicht. Der Vorstand geht für das laufende Geschäftsjahr 2019 von einem weiteren deutlichen organischen Wachstum aus und plant einen Konzernumsatz in Höhe von EUR 67 Mio. bis 74 Mio. Zudem geplant ist für 2019 eine weitere deutliche Steigerung der Profitabilität mit einem bereinigten EBITDA in einer Größenordnung von EUR 4,5 Mio. bis 7 Mio. und einem bereinigten EBIT von EUR 3,5 Mio. bis 6 Mio. Vor dem Hintergrund dieser Ergebnisse für 2018, des anhaltend starken Wachstums und des spürbar gestiegenen Markt- und Investoreninteresses an der Gesellschaft haben Vorstand und Aufsichtsrat der SFC Energy AG einen Prozess zur Prüfung und Vorbereitung strategischer Optionen für die zukünftige Entwicklung und das Wachstum der Gesellschaft eingeleitet. Wesentliche Kernaktionäre der Gesellschaft sind in diese Überlegungen einbezogen. Ziele der Geschäftsleitung sind eine konsequente regionale Ausweitung der Geschäftsaktivitäten mit besonderem Fokus auf die USA und China sowie der rasche Aufbau des Geschäftsfeldes für Wasserstoff Brennstoffzellen. Auch Add-on-Akquisitionen sollen evaluiert werden. Strategische Optionen schließen ausdrücklich auch die Sondierung der Märkte zur Gewinnung neuer, mittelfristig-strategisch orientierter Investoren und eine mögliche Kapitalerhöhung ein. Für die letztere Option hat die SFC Energy AG die ABN AMRO Bank N.V. und die COMMERZBANK Aktiengesellschaft mandatiert. Die in dieser Mitteilung bekannt gegebenen Zahlen sind vorläufig und ungeprüft. Die endgültigen Zahlen zum Geschäftsjahr 2018 wird die SFC Energy AG mit dem Geschäftsbericht 2018 am 25. März 2019 veröffentlichen. SFC Investor Relations SFC Energy AG Eugen-Sänger-Ring 7 D-85649 Brunnthal Tel. +49 89 673 592-378 Fax +49 89 673 592-169 Email: ir@sfc.com Web: www.sfc.com CROSS ALLIANCE communication GmbH Susan Hoffmeister Tel. +49 89 89827227 Email: susan.hoffmeister@sfc.com Web: www.crossalliance.de Wichtiger Hinweis Diese Mitteilung stellt weder ein Angebot zum Kauf oder Verkauf oder zur Zeichnung noch eine Aufforderung zum Kauf oder zur Zeichnung von Wertpapieren dar. Diese Mitteilung kann bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen, Schätzungen, Ansichten und Prognosen in Bezug auf die künftige Entwicklung der Gesellschaft enthalten ("Zukunftsgerichtete Aussagen"). Zukunftsgerichtete Aussagen sind, unter anderem, an Begriffen wie "davon ausgehen", "planen", "antizipieren", "erwarten", "beabsichtigen", "werden", oder "sollen" sowie ihrer Negierung und ähnlichen Varianten oder vergleichbarer Terminologie zu erkennen. Zukunftsgerichtete Aussagen umfassen sämtliche Sachverhalte, die nicht auf historischen Fakten basieren. Zukunftsgerichtete Aussagen basieren auf den gegenwärtigen Meinungen, Prognosen und Annahmen des Vorstands der SFC Energy AG und beinhalten erhebliche bekannte und unbekannte Risiken sowie Ungewissheiten, weshalb die tatsächlichen Ergebnisse, Entwicklungen und Ereignisse wesentlich von den in zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückten oder implizierten Ergebnissen, Entwicklungen und Ereignissen abweichen können. Zukunftsgerichtete Aussagen dürfen nicht als Garantien für zukünftige Entwicklungen und Ergebnisse verstanden werden und sind nicht notwendigerweise zuverlässige Indikatoren dafür, ob solche Ergebnisse erzielt werden oder nicht. Alle in dieser Mitteilung enthaltenen zukunftsgerichteten Aussagen sind nur am Tag dieser Mitteilung gültig. Die Gesellschaft wird die in dieser Mitteilung enthaltenen Informationen, zukunftsgerichteten Aussagen oder Schlussfolgerungen unter Berücksichtigung späterer Ereignisse und Umstände weder aktualisieren, noch korrigieren, um spätere Ereignisse oder Umstände zu reflektieren oder Ungenauigkeiten, die sich nach der Veröffentlichung dieser Mitteilung aufgrund neuer Informationen, künftiger Entwicklungen oder aufgrund sonstiger Umstände ergeben, und übernehmen hierzu keine entsprechende Verpflichtung. 07.02.2019 CET/CEST