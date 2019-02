Am 1. Januar 2019 ging ohne grosses Aufheben ein wie ich finde denkwürdiges Jubiläum über die Bühne. Der Euro wurde 20, auch wenn er erst per Januar 2002 in zwölf Ländern als Zahlungsmittel eingeführt wurde. Ein runder Geburtstag also. Kräftig drauf angestossen haben aber nur wenige. Zwar ist der Euro schon vor zwei Jahren volljährig geworden, nur merkt man's ihm einfach nicht an. Er benimmt sich nicht wie ein Erwachsener, sondern höchstens wie ein Spätpubertierender. Er ist unberechenbar, launisch und alles andere als stabil. Man kann ihn unmöglich einfach so auf die Leute los lassen, denn man weiss nie, ob er nicht plötzlich umkippt oder sonst wie aus dem Rahmen fällt. Und deshalb wird er immer noch an enger Leine geführt. Sein Herrchen Draghi lässt ihn keine Minute aus den Augen. Denn der EZB-Präsident traut ihm auch nicht so richtig über den Weg.

Belgien, Deutschland, Finnland, Frankreich, Irland, Italien, Luxemburg, Niederlande, Österreich, Portugal und Spanien gaben am 1. Januar 1999 ihre eigenen Währungen auf, dazu San Marino, Monaco und der Vatikanstadt mit formellen Abkommen. Griechenland übernahm den Euro zwei Jahre später im Jahre 2001, bis 2015 traten dann sukzessive Slowenien, Malta, Zypern, die Slowakei, Estland, Lettland und Litauen dem Euroraum bei, Andorra ebenfalls mit einem formellen Abkommen. Der 1. Januar 1999 war auch die Geburtsstunde der Europäischen Zentralbank. Weg war die von den Deutschen so geliebte Mark und verschwunden die Lira, mit der man sich im Italienurlaub immer so reich fühlte, weil man immer gleich ein paar Zehntausenderscheine in der Tasche hatte, da schon das Eis am Stiel zwei bis drei Tausend Lire kostete. Die Strandliege gab es für zehntausend aufwärts, für einen Tag versteht sich. Italien zum Ende der Lira war längst kein günstiges Reiseland mehr, denn die Inflation galoppierte dem Land regelmässig davon. Ich fragte mich manches Mal in den Supermärkten, wie sich der Normalbürger in Italien angesichts solch hoher Preise eigentlich über Wasser hielt. Dazu brauchte es schon das ...

Den vollständigen Artikel lesen ...