Bremen (ots) - Mit einer Schwächung des ANC, nicht jedoch mit einem Verlust der Mehrheit rechnet die südafrikanische Politikerin Helen Zille bei den voraussichtlich im Mai stattfindenden Wahlen. Im Interview mit dem WESER-KURIER sagte sie, sie denke nicht, dass in Südafrika zum ersten Mal die Mehrheit des ANC falle. "Aber die Mehrheit wird sinken, und das ist gut." Zur aktuellen Lage des Landes sagte die Premierministerin der Provinz Westkap, zwar versuche der neue Präsident Cyril Ramaphosa auch die Korruption zu bekämpfen. "Aber Absichten und Realität sind in Südafrika zwei verschiedene Dinge." Ramaphosa sei umgeben von anderen einflussreichen ANC-Männern. "Seine Handlungsmöglichkeiten sind eng begrenzt." Zu einer wirtschaftlichen Zusammenarbeit zwischen Südafrika und Bremen sagte Zille, sie hoffe sehr darauf. "Das Land Bremen hat einen der effizientesten Häfen weltweit. Wenn es ein gemeinsames Hafenprojekt gibt, dann kann man wirklich Beziehungen zwischen Bremen und Südafrika aufbauen."



