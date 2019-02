FRANKFURT (Dow Jones)--Wegen des Streiks am Düsseldorfer Flughafen fallen dort am (heutigen) Donnerstag 56 Starts und Landungen aus. Es komme zu Verzögerungen im Flug- und Abfertigungsbetrieb, teilte der Flughafenbetreiber mit. Die Gewerkschaft Verdi hat die Mitarbeiter des Bodenverkehrsdienstleisters, der am Standort für einige Airlines im Rahmen des Flugzeug- und Gepäckhandlings tätig ist, zu Arbeitsniederlegungen bis 11 Uhr aufgerufen.

Insgesamt waren im Streikzeitraum rund 210 Flugbewegungen koordiniert. Für den gesamten Tag sind rund 580 Flüge geplant. Der reguläre Flugbetrieb beginnt in Düsseldorf ab 6 Uhr.

Da im Laufe des Tages weitere Verzögerungen im Flugbetrieb nicht ausgeschlossen werden können, wird den Passagieren, die heute ab Düsseldorf fliegen, weiterhin empfohlen, sich vor Reiseantritt bei ihrer Airline über den aktuellen Stand ihres Fluges zu informieren.

