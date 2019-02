Nach Rekordwerten bei den Gasausfuhren im letzten Jahr will der russische Staatskonzern Gazprom seinen Anteil am europäischen Markt noch weiter ausbauen - allerdings nicht so stark wie von Kritikern befürchtet. Dies meldete die Nachrichtenagentur Reuters am Mittwoch.

Demnach hat Gazprom-Managerin Elena Burmistrova am Mittwoch verlautbaren lassen, dass der Energieriese im Jahr 2018 mindestens 200 Mrd. m³ Gas nach Europa geliefert habe - inklusive den Exporten in die Türkei. Damit habe man den ... (Marco Schnepf)

