FOLGENDE WERTPAPIERE WERDEN AM 07.02.2019 CUM DIVIDENDE/ZINSEN UND AM 08.02.2019 EX DIVIDENDE/ZINSEN GEHANDELT.

THE PRE-DIVIDEND/INTEREST DAY OF THE FOLLOWING SHARES WILL BE 07.02.2019. THE EX-DIVIDEND/INTEREST DAY WILL BE 08.02.2019.



INSTR EXCH ISIN INSTRUMENT NAME REF.PRC ADJUST

XFRA DE000HSH36C7 HSH NORDBANK INF IV 13/21 0.001 %

UGL XFRA US9029521005 US GLOBAL INVESTORS A 0.002 EUR

SS1A XFRA US8068821060 SCHNITZER STEEL A DL 1 0.165 EUR

RLS XFRA US7757111049 ROLLINS INC. DL 1 0.092 EUR

RLD XFRA US7496601060 RPC INC. DL-,10 0.088 EUR

UA9 XFRA US70959W1036 PENSKE AUTOMOTIVE DL-0001 0.334 EUR

PP1 XFRA US6988131024 PAPA JOHN'S INTL DL-,01 0.198 EUR

OLN XFRA US6806652052 OLIN CORP. DL 1 0.176 EUR

NB6 XFRA US6550441058 NOBLE ENERGY DL 0,01 0.097 EUR

NOU XFRA US65473P1057 NISOURCE INC. 0.176 EUR

NI1 XFRA US6365181022 NATL INSTRUMENTS DL-,01 0.220 EUR

GWW XFRA US3848021040 GRAINGER (W.W.) INC. DL 1 1.195 EUR

GIH XFRA US38068T1051 GOLD RES CORP. DL-,001 0.001 EUR

4FB XFRA US32055Y2019 FRST INTERSTATE BANCSYS A 0.272 EUR

XONA XFRA US30231G1022 EXXON MOBIL CORP. 0.720 EUR

DNZ XFRA US2576511099 DONALDSON CO. DL 5 0.167 EUR

HO2 XFRA US23331A1097 D.R.HORTON INC. DL-,01 0.132 EUR

YCP XFRA US20825C1045 CONOCOPHILLIPS DL-,01 0.268 EUR

CFX XFRA US14040H1059 CAPITAL ONE FINL DL-,01 0.351 EUR

BBN XFRA US09253U1088 BLACKSTONE GROUP L.P. 0.509 EUR

APC XFRA US0378331005 APPLE INC. 0.641 EUR

APK XFRA US0309751065 AMERIGAS PARTNERS L.P. 0.834 EUR

3PX XFRA MHY622671029 NAVIOS MARITIME PARTNERS 0.018 EUR

G7L XFRA MHY2745C1021 GOLAR LNG PARTNERS DL-,01 0.355 EUR

XFRA DE000HLB0L84 LB.HESS.-THR. INFL. 11/21 0.000 %

XFRA DE000HSH34R0 HSH NORDBANK MZC 16 12/19 0.000 %

WT5 XFRA US1307881029 CALIF. WATER SERV. GRP 0.173 EUR

RDO XFRA US82968B1035 SIRIUS XM HLDGS DL-,001 0.011 EUR

XFRA DE000HSH4KK2 HSH NORDBANK MZC 14 13/21 0.001 %

2UP XFRA US9033181036 USD PARTNERS LP UTS 0.316 EUR

I3B XFRA US45384B1061 INDEPENDENT BK GR.DL -,01 0.220 EUR

0IB XFRA US46146L1017 INVESTORS BANCORP (NEW) 0.097 EUR

77S XFRA US80283M1018 SANTAND.CONS.USA HL.DL-01 0.176 EUR

KR51 XFRA US48251W1045 KKR + CO. INC. A O.N. 0.110 EUR

BB3 XFRA US11373M1071 BROOKLINE BANCORP. (DEL.) 0.092 EUR