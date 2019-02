FRANKFURT (Dow Jones)--Der Schweizer Versicherer Zurich Insurance hat dank einer starken Entwicklung in seiner Schaden- und Unfallversicherung im vergangenen Jahr den Gewinn kräftig erhöht und will eine um 6 Prozent höhere Dividende zahlen. Bei der Erreichung ihrer Finanzziele sehen sich die Schweizer auf gutem Weg. Bei der Schaden-Kosten-Quote hat Zurich eine deutliche Verbesserung erreicht.

Der Betriebsgewinn kletterte 2018 um 20 Prozent auf 4,6 Milliarden US-Dollar, was der Konzern dem Wachstum aller Geschäftsbereiche zuschrieb. Der den Aktionären zurechenbare Reingewinn legte um 24 Prozent auf 3,72 Milliarden Dollar zu. Die Aktionäre sollen nun eine Dividende von 19 nach 18 Schweizer Franken im Vorjahr erhalten.

In dem größten Geschäftsbereich Schaden- und Unfallversicherung (P&C) wuchsen die Bruttoprämien um 1 Prozent. Der Betriebsgewinn erhöhte sich in Berichtswährung um 35 Prozent auf 2,09 Milliarden Dollar. Die Schaden-Kosten-Quote verbesserte sich um 3,1 Prozentpunkte. In der Sparte Lebensversicherung verzeichnete Zurich einen Anstieg beim Betriebsgewinn um 23 Prozent auf 1,6 Milliarden Dollar. Dies gehe auf ein Portfoliowachstum, insbesondere in den Regionen Asien-Pazifik und Lateinamerika, und auf Einsparungen zurück.

Zu ihren Zielen für 2017 bis 2019 erklärten die Schweizer, mit Blick auf die Messlatte bei den Einsparungen von angepeilten 1,5 Milliarden Dollar seien per Ende Dezember 2018 kumulativ Nettokosteneinsparungen von 1,1 Milliarden erzielt worden. Die Mittelzuflüsse für das Geschäftsjahr beliefen sich auf 3,8 Milliarden Dollar und insgesamt 7,5 Milliarden für die Jahre 2017 und 2018. Zurich geht davon aus, in dem Dreijahreszyklus das angestrebte Ziel von Mittelzuflüssen von 9,5 Milliarden Dollar zu übertreffen.

