Das venezolanische Militär blockiert einen Grenzübergang. Im Machtkampf hat sich der Streit um humanitäre Hilfe zum Nebenschauplatz entwickelt.

Im Machtkampf in Venezuela droht der Streit um humanitäre Hilfe für die notleidende Bevölkerung zu eskalieren: Das venezolanische Militär blockierte eine Grenzbrücke zu Kolumbien, um Lieferungen zu unterbinden. Die Autobrücke Tienditas in der Nähe der Grenzstadt Cúcuta sei mit einem Tankwagen, zwei blauen Großcontainern und behelfsmäßigem Zäunen gesperrt worden, teilten kolumbianische Behördenvertreter am Mittwoch mit. US-Außenminister Mike Pompeo rief die Regierung von Präsident Nicolás Maduro zur Aufhebung der Blockade auf.

Venezuelas Oppositionsführer Juan Guaidó hat sich Ende Januar zum Interimsstaatschef erklärt. Den Machtanspruch begründete er mit dem Argument, dass Maduros Wiederwahl im vergangenen Jahr eine Farce ...

